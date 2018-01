Il re di Spagna interviene sulla crisi della Catalogna a Davos

Davos, (askanews) - Al Forum economico mondiale di Davos, il re di Spagna Felipe VI ha commentato la crisi in corso tra Madrid e Barcellona. Per salvare l'unità del paese, Felipe ha esortato a rispettare la Costituzione.

"Non desidero concludere questa parte del mio discorso senza parlare della recente crisi in una parte davvero fondamentale dell'anima e dell'identità diversa della Spagna: la Catalogna, dove abbiamo assistito al tentativo di minare le regole basilari del nostro sistema democratico"

"I disaccordi politici e le dispute dovranno essere risolte in accordo con le regole democratiche e i valori posti nella nostra costituzione e nel quadro giuridico. La costituzione spagnola, come potete ben comprendere, non è un ornamento. E' piuttosto l'espressione vera della volontà dei nostri cittadini e la colonna portante della nostra co-esistenza democratica. In quanto tale, merita il più grande rispetto da parte di tutti".