Pd, Orlando: sulle liste Renzi manterrà le indicazioni date

Genova (askanews) - "Sono assolutamente convinto che il segretario del nostro partito manterrà le indicazioni e i criteri che ha dato come riferimento all'ultima direzione nazionale". Lo ha detto questa mattina a Genova il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, rispondendo ad una domanda dei giornalisti su eventuali preoccupazioni in merito alla scarsa rappresentatività della minoranza dem all'interno delle liste per le prossime politiche, a margine della commemorazione di Guido Rossa, l'operaio e sindacalista dell'Italsider ucciso dalle Br nel 1979.