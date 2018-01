La prima corsa verso il mare delle baby tartarughe a Singapore

A Porto Alegre la sentenza d'appello per Lula: "Mi temono"

Porto Alegre, (askanews) - Una Corte d'appello in Brasile è chiamata a esprimersi sulla condanna a quasi dieci anni di carcere - per corruzione - dell'ex capo dello stato Lula, che potrebbe mettere fine all'ambizione di ricandidarsi alle presidenziali di ottobre del principale favorito dei sondaggi. Un Brasile molto polarizzato trattiene il respiro in attesa della decisione di tre giudici di ...