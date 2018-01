Oscar, 13 nomination per The shape of water di Guillermo del Toro

Los Angeles, (askanews) - Guillermo Del Toro fa il pieno di nomination, ben tredici, nella corsa agli Oscar. Il film del regista messicano "Shape of Water - La forma dell'acqua", già vincitore di due Golden Globe per la musica e la regia, per una sola candidatura non raggiunge il record di "La La Land", "Titanic" ed "Eva contro Eva" con 14 nomination.

Otto nomination vanno a "Dunkirk" di Christopher Nolan, sette a "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" di Peter McDonaugh; sei per il film su Churchill "L'ora più buia" e per "Il filo nascosto" di Paul Thomas Anderson. L'Italia festeggia con quattro candidature per il film di Luca Guadagnino "Chiamami col tuo nome". Queste le pellicole che si contenderanno la vittoria come miglior film agli Oscar 2018: "Chiamami col tuo nome", "Dunkirk", "Get Out" , "Il filo nascosto", "Lady Bird", "La forma dell acqua", "L ora più buia", "The Post", "Tre manifesti a Ebbing Missouri".

Tra i cinque registi candidati quest'anno c è una donna, Greta Gerwig per la commedia "Lady Bird", soltanto quinta regista nella storia degli Academy ad essere candidata. Meryl Streep ha ottenuto la sua ventunesima nomination, per il suo ruolo da protagonista in "The Post", mentre è stato candidato come migliore attore non protagonista anche Christopher Plummer, che ha sostituito Kevin Spacey in "Tutti i soldi del mondo".