Quattro nomination agli Oscar per "Chiamami col tuo nome"

Los Angeles, (askanews) - "Chiamami col tuo nome" ("Call me by your name") di Luca Guadagnino ha avuto quattro nomination agli Oscar: miglior film, miglior attore protagonista (il ventiduenne Timothée Chalamet), migliore sceneggiatura non originale (del grande maestro inglese James Ivory) e miglior canzone originale (Mistery of love - Sufjan Stevens ).

Il racconto di formazione di Luca Guadagnino dal romanzo di André Aciman "Chiamami col tuo nome", in sala dal 25 gennaio, è il racconto dell'estate del diciassettenne americano Elio Perlman (Timothée Chalamet) in una bella villa nella campagna di Parma negli anni '80.

L'arrivo di un affascinante studente, Oliver (Armie Hammer), per lavorare con il padre professore specializzato in cultura greco-romana, mette scompiglio nella routine di Elio. Niente sarà più come prima in un crescendo di sensazioni ed emozioni che cambieranno il ragazzo facendolo crescere.

È il terzo e ultimo film della "trilogia del desiderio" di Guadagnino, dopo "Io sono l amore" (2009) e "A Bigger Splash" (2015). Era dal 1999 che il film di un regista italiano non veniva nominato nella categoria miglior film: allora era "La vita è bella" di Benigni che vinse come miglior film straniero.