Arance della Salute: al via la raccolta fondi 2018 dell'Airc

Milano (askanews) - Centodiciotto milioni di euro per finanziare ben 650 programmi di ricerca: sono le dimensioni economiche dell'impegno che l'Airc - l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - ha messo in agenda per il 2018. I fondi, in dettaglio, consentiranno di proseguire le attività di 584 progetti e 66 borse di studio che coinvolgono i migliori talenti dell'oncologia italiana e coronano due obiettivi strategici dell'Associazione. "Nel 2018 Airc ha portato tutti i progetti di ricerca ad avere una durata quinquennale. E ha stabilito una serie di collaborazioni internazionali con Inghilterra e Spagna che negli anni a venire si allargheranno anche ad altri Paesi europei - spiega Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico Airc - Così che, visto che il cancro non conosce confini, neanche la ricerca li deve conoscere. E dobbiamo fare il nostro meglio per andare in questa direzione".

Nel corso di un incontro a Milano l'Airc ha anche dato il via alla campagna di raccolta fondi per il 2018; primo appuntamento il 27 gennaio: 20mila volontari impegnati in 2.500 piazze distribuiranno le Arance della Salute, simbolo di una corretta alimentazione; arance rosse italiane offerte in cambio di una piccola donazione. "Distribuire le arance vuol dire prima di tutto chiedere l'aiuto finanziario agli italiani, e gli italiani hanno sempre creduto in Airc - continua Caligaris Cappio - E in secondo luogo farlo con le arance che sono il simbolo della buona nutrizione con delle cose buone italiane".

Le risorse allocate da Airc per la lotta al cancro confermano ancora una volta il ruolo dell'Associazione come primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia. Un primato importante da sostenere e rafforzare. E come ricordano dall'Airc: "Sabato 27 gennaio bisogna essere tutti in piazza per le Arance dell'Airc, vi aspettiamo tutti".