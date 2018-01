Grillo presenta il nuovo blog: un'avventura di sogni e utopie

Roma, (askanews) - È online il nuovo blog di Beppe Grillo: con nuovi colori, rosso e bianco, una nuova veste grafica e nulla che ricordi il Movimento 5 Stelle, ad eccezione di due link in alto, bianchi su sfondo grigio, che rimandano a "Il blog delle stelle" e a "Rousseau". Come già annunciato da Grillo, è il divorzio dalla Casaleggio associati. Il sito diventa di proprietà della Beppegrillo S.r.l.s con sede a Genova, che si occupa soprattutto di robotica, intelligenza artificiale, internet delle cose, smart city. Il blog si apre con l'intervento di Grillo dal titolo "Progetta il tuo futuro, ma con la matita e la gomma accanto".

"Inizia adesso - afferma Grillo - un'avventura straordinaria di liberazione, di mente, di fantasia, di utopie, di sogni, di visioni. Io andrò in cerca di folli, di artisti, mi piace avere dei punti di vista, ma di idee, perché io sono stufo delle opinioni"...

Grillo ha deciso, spiega, di tornare al blog di un tempo, con interviste a personalità importanti, Nobel come Fo, e invita a essere curiosi di tutto. Un intervento di oltre 10 minuti in cui attacca chi è stato al governo, dice di essere stato "definito un incompetente" e di essere invece "un pochino più competente nel mondo che arriverà" e interessato a scoprire il futuro. "Vi abbraccio e vi mando nel futuro già subito dove sono stato io, eccolo lì".

Poi si vede Grillo sulla spiaggia di Barcellona, dove ha visitato una fiera delle smart city. E chiude così: "Non è un viaggio il mio, è un'allucinazione nella mia mente, che io, che io pongo, vedi sto vaneggiando adesso, non è che posso dirvi quello che potrò fare, beccatevi quello che vi faccio e basta, è tutto in più che potete avere e non dovete essere tutti sulle mie spalle, io non posso essere assolutamente il vostro referente per il vostro futuro, createvelo il vostro futuro".