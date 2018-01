Terrore nel Casertano, uccide la moglie e poi spara alla folla

Mr Rain, rapper-produttore dà messaggi positivi: andrei a Sanremo

Milano (askanews) - Il battito d'ala di una farfalla è in grado di causare un uragano dall'altra parte del mondo: il cosiddetto "Butterfly effect" dà il titolo al nuovo album di Mr. Rain, anticipato dal singolo "Ipernova": è un diario personale del rapper doppio disco di platino per "I grandi non piangono mai" e "Carillon", per dire che le piccole cose possono avere grandi conseguenze. "E' una ...