Afghanistan, 22 i morti confermati nell'attacco a hotel di Kabul

A Tokyo si simula evacuazione in caso di attacco missilistico

Roma, (askanews) - Centinana di giapponesi hanno preso parte a Tokyo a una simulazione di piano d'evacuazione in caso di un attacco missilistico. Questo primo test è stato deciso dopo le crescenti minacce da parte della Corea del Nord, nonostante ci sia aria di disgelo tra le due Coree in vista delle Olimpiadi di Pyeongchang. I volontari che hanno partecipato a questa prima esercitazione in un ...