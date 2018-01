L'abbraccio oceanico del Perù a Papa Francesco

Lima (askanews) - L'abbraccio caloroso e festante di oltre un milione e 300mila persone a Papa Francesco. I fedeli peruviani hanno assistito in massa alla messa celebrata nella base aerea militare di Las Palmas a Lima, ultimo appuntamento del Pontefice in Perù prima di ripartire per l'Italia. Francesco nell'omelia è tornato a parlare della lotta alla povertà nelle città sempre più piene di avanzi umani, di uomini, donne e anche molti bambini scartati dicendo che un antidoto contro la globalizzazione dell'indifferenza è Gesù. Secondo il Papa, Cristo è capace di suscitare la tenerezza, l'amore misericordioso e la compassione aprendo gli occhi a chi lo incontra come li ha aperti ai primi discepoli insegnando loro a guardare la realtà in maniera divina.

Francesco lascia un messaggio di speranza ai fedeli come ultimo atto della sua visita pastorale in sudamerica dove ha visitato Cile e Perù, poi si è imbarcato sul volo che lo riporterà a Roma.