Renzi: la coalizione di centrodestra non è popolare ma populista

Roma, (askanews) - La coalizione di centrodestra non è guidata dal Ppe, ma dalle forze estremiste e populiste di Matteo Salvini e Giorgia Meloni". Ad affermarlo, parlando all'iniziativa sull'Europa organizzata dei Dem a Milano, è il segretario del Pd Matteo Renzi.

"Amici del Ppe, vi stanno prendendo in giro. Basta guardare come si sono divisi i collegi uninominali. Ogni voto dato al fronte della destra è un voto che allontana l'Italia dall'Europa. È quella destra chge in questa città, capitale economica ma anche del volontariato dell'Italia, che in questa regione colonna economica e sociale dell'Europa, presenta un candidato che parla di razza bianca. Caro leghista padano, non c'è la razza bianca e non c'è la razza padana, c'è la razza umana".