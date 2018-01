In arrivo due nuove eroine Disney: Sara e Marti #LaNostraStoria

Milano (askanews) - Da Londra a Bevagna, è questa la sfida che devono affrontare Sara e Marti protagoniste de #LaNostraStoria, la nuova serie TV tutta italiana prodotta da Stand By Me in collaborazione con The Walt Disney Company Italia interamente girata nel borgo medievale nel cuore dell'Umbria.

Le due sorelle interpretate dalle giovani e talentuose Aurora Moroni e Chiara Del Francia si preparano a diventare le beniamine delle ragazzine, il perchè è facile da capire.

"Io sono sono Sara e il mio personaggio ha un bel caratterino, è intelligente, carismatica ha questo difetto dell'orgoglio che la spinge a litigare la sorella molto spesso anche se le vuole bene. E' una tipa molto determinata e sportiva come me che fa ginnastica ritmica ed è una campionessa e mi ci rivedo moltissimo in questo personaggio".

"Io invece sono Martina che come me è un po' timida e ama la musica veramente tanto, anche io la amo tanto. Martina è sempre molto dolce e gentile tranne le poche volte in cui la sorella la fa veramente arrabbiare, come quando tocca la sua chitarra, o dice cose che non dovrebbe dire allora perdo la pazienza anche se alla fine la perdono sempre".

La serie è raccontata lasciando molto spazio all'improvvisazione dei giovani attori.

"Hanno deciso di farci recitare senza copione perchè volevano che fare questo prodotto diverso dalle solite serie liveaction, praticamente dovevamo rispecchiare il pubblico di Disney che ci guarda e per questo non abbiamo avuto copioni ne' indicazioni precise su quello che dovevamo fare ma è stato molto improvvisato".

Brave sul set e anche a scuola con una notevole consapevolezza di ciò che fanno.

"Spero che le bambine e chiunque guardi questa serie si possa immedesimare sia in me che in Aurora che negli altri personaggi perchè così significa che abbiamo creato una vera empatia con il pubblico. Ci saranno migliaia di bambine con l'apparecchio che suonano e sognano di suonare e cantare che potranno immedesimarsi in Martina"

Sara e Marti #LaNostraStoria, debutta su Disney Channel dal 5 febbraio da lunedì al venerdì alle 20.10.