SPD a congresso sulla Grande Coalizione: il "no" dei giovani

Roma, (askanews) - No alla Grande Coalizione tedesca; lo ribadisce il leader dei Giovani Socialdemocratici, Kevin Kuehnert, alla vigilia del congresso straordinario della SPD che dovrebbe vidimare l'accordo con Angela Merkel.

"In linea di principio questo progetto di coalizione non offre abbastanza alla SPD" ha detto Kuehnert. "Il risultato del congresso di domenica rimane aperto, e il voto non è scontato. Noi, giovani socialdemocratici, vogliamo un dibattito equo e concreto."

L'hashtag della ribellione è "NoGroKo"; se il progetto di grande coalizione venisse approvato dai 600 delegati, seguirebbe un referendum fra tutti gli iscritti.

La SPD è spaccata: da un lato l'esigenza di dare un governo alla Germania ancora in attesa dalle elezioni di settembre, dall'altro la certezza che proprio appiattirsi sulla politica dei cristiano democratici di Merkel abbia provocato l'ultima pesantissima batosta nelle urne. D'altra parte i sondaggi non invogliano a un nuovo voto popolare.

Il leader socialdemocratico Martin Schulz è convinto che non ci sia alternativa e lo ha ribadito ai militanti bavaresi:

"Raccomando al mio partito di proseguire questi negoziati di coalizione per mettere in piedi un governo. Ma come avviene a volte nella SPD non tutti sono d'accordo."

In attesa del congresso di domenica c'è anche la cancelliera Angela Merkel, che con la formazione dell'esecutivo aprirebbe il suo quarto mandato:

"Conto sul fatto che i socialdemocratici prenderanno una decisione responsabile. Non voglio immischiarmi, ma diciamo tutti che auspichiamo il successo del congresso, ovvero auspichiamo che accetti i negoziati per la coalizione, perché la Germania ha bisogno di un governo stabile".