Lanterne alte 15 metri, la prima volta del festival in Europa

Economia

Borsa, europee positive

Le Borse europee chiudono la settimana in territorio positivo, con il Dax a primeggiare tra gli indici. Milano guadagna lo 0,5 per cento con il contributo del settore del lusso – Salvatore Ferragamo è in fase di rimbalzo – e dell’industria. Atlantia, Brembo e Fiat Chrysler sono tra i titoli più comprati di Piazza Affari. Mediaset è la società più venduta insieme ai titoli petroliferi, che ...