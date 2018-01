Nord Europa flagellato da Friederike: vittime e trasporti in tilt

Amsterdam (askanews) - La violentissima tempesta Friederike ha mietuto già 6 vittime nel Nord Europa, di cui due in Olanda, una in Belgio e tre in Germania. Gravissimi i disagi nella circolazione dei treni e anche nel traffico aereo: il collegamento ad alta velocità Thalys tra Germania, Olanda, Francia e Belgio è stato interrotto.

A causa della tempesta, la Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria tedesca, ha emesso un divieto di circolazione per tutti i convogli a lunga percorrenza. I treni che si

trovano in viaggio devono raggiungere la prima destinazione possibile, ha detto il portavoce dell'azienda.

Caos nei trasporti anche nei Paesi Bassi: il traffico ferroviario è interrotto, quello su strada soffre di forti disagi, la città portuale di Rotterdam, battuta da venti di burrasca è inaccessibile da Nord. Centinaia i voli cancellati all'aeroporto di Amsterdam.