"La prima volta" dei Negramaro: elettronica, rock e synth

Nord Europa flagellato da Friederike: vittime e trasporti in tilt

Amsterdam (askanews) - La violentissima tempesta Friederike ha mietuto già 6 vittime nel Nord Europa, di cui due in Olanda, una in Belgio e tre in Germania. Gravissimi i disagi nella circolazione dei treni e anche nel traffico aereo: il collegamento ad alta velocità Thalys tra Germania, Olanda, Francia e Belgio è stato interrotto. A causa della tempesta, la Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria ...