L'Aeronautica militare di Singapore festeggia 50 anni di storia

Singapore (askanews) - I Top Gun di Singapore si apprestano a festeggiare il 50esimo anniversario della Singapore Air Force. Le celebrazioni dureranno per tutto il 2018, saranno sottolineate da una serie di esibizioni acrobatiche dei caccia da combattimento F-16 ed F-15 della forza aerea, per culminare in una grande parata militare il primo settembre 2018, giorno effettivo dell'anniversario.

La Singapore Air Force, nonostante le piccole dimensioni del Paese, è tra le aeronautiche militari meglio equipaggiate del mondo e, tra l'altro, è tra gli utilizzatori dell'addestratore avanzato italiano M-346 Master realizzato dalla divisione Aircraft di Leonardo-Finmeccanica.

Non solo, i suoi piloti destinati ai jet da combattimento conseguono il brevetto militare proprio in Italia, nella scuola di volo internazionale dell'Aeronautica Militare di Galatina, in provincia di Lecce, sugli Mb-339 e, appunto, sugli M-346.