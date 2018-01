Lello Arena: con "Finalmente Sposi" si ride ma si riflette anche

Roma, (askanews) - Lello Arena parla del suo nuovo film da regista "Finalmente Sposi", nelle sale dal 25 gennaio, con la coppia comica di "Made in Sud" Monica Lima ed Enzo Iuppariello, gli Arteteca. Una commedia dove si ride, ma non solo, spiega il comico in un'intervista ad askanews.

"Nel film trattiamo anche argomenti seri. Si può anche ridere e ridere molto, ma andare via con un pensiero... Già il ritrovarsi a chiedere accoglienza in un paese o trovarsi in una città dove chiedere di comprare carne macinata è un dramma è un bel tema in questo periodo in cui accogliamo tante persone. Parliamo della perdita del lavoro, dell'accoglienza e del vivere in una città multietnica, tutte cose che possono stare anche in un film divertente, dove però uno se ne va con un pensiero in testa e non si sente un cretino se ha riso per un'ora e mezza perché sa che c'è stato anche un tema utile su cui fare una riflessione".

"Se volete pensare, sennò non fa niente" aggiunge Monica. Ed Enzo: "Diciamo che è comico, ma c'è un po' di denuncia, una denuncia sicuro c'è".

"Sì, quella del pubblico quando lo vede".