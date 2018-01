Luiss, Severino agli studenti: impegno e merito premiano sempre

Sanremo, Vincenzo Incenzo: "Baglioni garanzia di qualità"

Roma, (askanews) - "Non ho chiaramente sentito le canzoni del Festival ma credo che Baglioni sia una garanzia di assoluta qualità e credo sia giusto che il Festival sia in mano a gente che fa questo lavoro e pensa tutto il giorno a scrivere canzoni, a cantarle, a portarle al pubblico. Credo che non potesse esserci scelta migliore, credo che la musica debba tornare ai musicisti, ai cantautori, ...