Pyeongchang 2018, le duee Coree insieme all'Olimpiade invernale

Seul (askanews) - "Il Nord e il Sud marceranno insieme alla cerimonia d'apertura dei giochi olimpici invernali di Pyeongchang con la bandiera coreana dell'unificazione e organizzeranno una squadra femminile comune di hockey su ghiaccio".

Prove tecniche di distensione, nel nome dello sport, tra Seul e Pyongyang. Il viceministro per l'unificazione della Corea del Sud, Chun Hae-Sung ha confermato che le duee Coree saranno sotto un'unica bandiera all'Olimpiade invern ale in programma in Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio 2018.

La costituzione della squadra femminile congiunta di hockey su ghiaccio, la prima nella storia dei giochi, inoltre, è stata decisa dalle delegazioni delle due parti durante un incontro nella città frontaliera di Panmunjom, dove nel 1953 venne firmato l'armistizio che pose fine alla Guerra di Corea.

"La Corea del Nord - ha sottolineato Chun Hae-Sung - invierà una squadra di circa 230 cheerleaders che danzeranno in alcuni eventi dei giochi e incoraggeranno, insieme alle ragazze pon pon sudcoreane gli atleti di entrambe le nazioni. Invieranno, inoltre, una squadra di circa 30 atleti, esperti di Taekwondo che faranno delle dimostrazioni sia a Seul che a Pyongyang".

Seul cerca da tempo di accreditare i "suoi" giochi olimpici come quelli "della Pace", in un contesto di tensioni, inasprite dal recente programma nucleare e balistico della Corea del Nord e i rapporti testi con la comunità occidentale, in particolare con gli Stati Uniti.

Il dialogo nel nome dello sport testimonia un alleggerimento notevole delle relazioni, particolarmente tese da circa 10 anni ma che, si spera, possano essere ora riallacciate.