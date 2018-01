Olimpiadi, Nordcorea propone inviare 200 ragazze pon pon

Cile, il Papa ai Mapuche: sì ai diritti, no alla violenza

Temuco (Cile), (askanews) - "E' imprescindibile affermare che una cultura della reciproca riconoscenza non può costruirsi sulla base della violenza e della distruzione che finiscono per costare vite umane. Non si può chiedere riconoscenza annientando l'altro, perché ciò produce solo maggiore violenza e divisioni": lo ha detto il Papa, nella messa "per il progresso dei popoli" a Temuco, sud del ...