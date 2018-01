Paul Auster e Siri Hustved incontrano i lettori a Lione

Lione, (askanews) - La coppia più famosa della letteratura mondiale, lo scrittore americano Paul Auster e la moglie Siri Hustvedt, poetessa e saggista, hanno incontrato i fan a Lione per l'uscita in Francia delle loro ultime opere, rispettivamente il romanzo "4321" e la "The delusion of Certainty".

Intanto l'autore della "Trilogia di New York", si è detto sorpreso dalla portata delle rivelazioni sulle molestie sessuali, sottolineando:

"Sarò stupido, ma non capisco gli uomini che lo fanno", dice Paul Auster. "Come romanziere, devi attingere a te stesso per creare personaggi, usare le cose che hai vissuto", continua. Quindi, "come tutti gli altri, ho già provato rabbia, quindi posso capire che la rabbia si trasformi in violenza, omicidio. Posso creare un assassino ma uno stalker, uno stupratore no". "Non potrei mai creare personaggi del genere, mostra i limiti della mia immaginazione!" sorride il romanziere.

"Si possono avere delle fantasie erotiche senza agire, e fortunatamente la legge non punisce le fantasie!", aggiunge la moglie.

Sposati da quasi quarant'anni, Paul Auster e Siri Hustvedt, confidano nel fatto che ognuno è il primo lettore dell'altro. "Quando la critica si basa sul rispetto, non fa male", dice Auster. "Essere due scrittori crea una meravigliosa amicizia", aggiunge. "Ci sono sempre sorprese, questo è ciò che è fantastico della nostra relazione", dice Siri.