Alex Zanardi: "Olimpiadi 2024? Un peccato per Roma"

Milano (askanews) - Alex Zanardi ospite domenica 14 gennaio 2018 a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio su Rai1, non ha mascherato la delusione per il ritiro della candidatura di Roma come sede per l'Olimpiade del 2024: "Mannaggia, mi hanno tolto possibilità di farle a casa mia, a Roma. Avrei scavallato Tokyo 2020 di slancio per arrivare direttamente ai giochi di Roma del 2024, ma comunque ci proverò: la cosa bella è tentare in ogni cosa di dare il meglio, riuscire è un piacevolissimo valore aggiunto".

Il campione ha poi voluto ricordare il suo progetto "Obiettivo 3": "Con questo progetto sosteniamo anche da un punto di vista economico i ragazzi disabili che vogliono intraprendere un percorso sportivo e magari hanno il sogno di giocarsela ai giochi paralimpici. Ne abbiamo già messi per strada qualcuno e speriamo bene!".

Immagini di Raiplay.