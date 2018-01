Moda Milano, Dsquared2 punta sul western 2.0 con Bella e Kendall

Roma, (askanews) - Riflettori puntati su Bella Hadid e Kendall Jenner. le due top più richieste hanno rispettivamente aperto e chiuso la sfilata Dsquared2 a Milano, sfoggiando Bella un look sportivo con camicia di jeans e pantaloni e Kendall pelliccia sopra abito etnico.

Dsquared2 ha portato in passerella le collezioni uomo e donna con modelli che reinterpretano lo stile western e country in una versione lusso e moderna, tra frange, cinturoni in pelle e cappelli mixati con paillettes, tessuti fiorati e accessori sgargianti. giovani cowboy e cowgirl 2.0.