Moda Milano, Moschino rompe gli schemi: donna in frac

Milano (askanews) - Moschino rompe gli schemi e li inverte. Per la collezione Autunno/inverno 2018 il direttore creativo Jeremy Scott sceglie il frac e il completo gessato per lei, i fiori e i pizzi per lui per sovvertire il concetto di maschile e femminile la collezione Moschino disegnata da Jeremy Scott, che ha sfilato a Milano. Punto di originalità lo strascico sui vestiti per lui. Alla fine l'uomo e la donna Moschino si legano, indossando una giacca-tandem da smoking creata per due e unita sullo strascico.