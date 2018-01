Moda Milano, il suo lato più ribelle dell'uomo Versace

Milano (askanews) - Un'opulenza barocco e ribelle. Il guardaroba per l'uomo pensato da Versace per la collezione Autunno/Inverno 2018 reinterpreta i codici del marchio in chiave più attuale che mai e gioca con subculture diverse, grazie a un tocco sempre ironico eppure così parte di tutti noi. Così Versace.

Una collezione che reinventa le regole, ignora i confini predefiniti e celebra l'arte dell'individualità, spingendola oltre ogni limite.

Quell'animo ribelle che ogni uomo ha sempre saputo di avere. Audace e allo stesso tempo sofisticato, l'uomo Versace non teme di mettersi in gioco nella scelta di colori e tessuti, senza mai avere il minimo dubbio sul proprio stile.