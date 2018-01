M.O., Abu Mazen: offerta pace di Donald Trump è "schiaffo secolo"

Gersualemme (askanews) - L'offerta di pace del presidente americano Donald Trump rappresenta lo "schiaffo del secolo". Lo ha annunciato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen.

"Noi diciamo a Trump che non accetteremo il suo piano, l'affare del secolo si è trasformato nello schiaffo del secolo", ha affermato Abu Mazen in apertura a Ramallah di una riunione del Consiglio centrale dell'Olp destinato a esaminare la reazione al riconoscimento, da parte del presidente americano, di Gerusalemme come capitale di Israele.

"Dico che non c'è più Oslo. Hanno messo fine agli accordi di Oslo" sull'autonomia palestinese, firmati nel 1993. ha dichiarato Abu Mazen, "Quindi Oslo fa parte delle decisioni che dobbiamo 'prendere. Che facciamo?", ha chiesto alla platea il leader palestinese.