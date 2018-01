Gentiloni: orgogliosi risultati, portato Paese fuori da crisi

A 83 anni al Ces con il sensore per non lasciare bambini in auto

Las Vegas (askanews) - Mettere fine alla possibilità di dimenticare in auto un bambino, evitando una possiibile tragedia: per realizzare questo sogno Carol Staninger, 83 anni, una volta in pensione è diventata imprenditrice e ha inventato "Save our loved ones", cioè salviamo i nostri cari, un dispositivo che rileva la presenza in macchina di un essere vivente, che sia un bambino o un animale ...