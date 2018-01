Meno canne, più Growshop. Guida Magica Italia li ha mappati tutti

Roma, (askanews) - In otto città italiane su dieci è presente un growshop, un negozio specializzato in articoli e attrezzature per la coltivazione e il giardinaggio con un occhio di riguardo al mondo della canapa: dalla Lombardia, che dispone di 67 esercizi, alla Capitale, che conta 36 negozi distribuiti in tutta la provincia.

Sono oltre 400 i negozi del "cannabusiness", questo il dato censito nel 2017 da Magica Italia, la prima guida italiana pubblicata dalla rivista Dolce Vita, dedicata al mondo della cannabis.

Il volume, che sarà pubblicato dal mese di gennaio allegato alla rivista in 30mila copie e distribuito in edicole, negozi ed eventi, ha rilevato tutti gli esercizi legalmente riconosciuti nelle 20 regioni italiane, registrando dal 2005 una crescita pari al 300%.

Nonostante in Italia la cannabis ricreativa non sia legale, durante lo scorso anno la versione light ha fatto registrare un vero e proprio boom. Dal centinaio di punti vendita registrati nel 2005, il mercato ha subito un cambiamento complessivo e allo "sballo" si stanno sostituendo i prodotti per la coltivazione, il tessile e l'alimentare.