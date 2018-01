Il cancelliere austriaco Kurz ricevuto da Macron

Open Fiber firma l'accordo con Acea, la fibra a Roma in 5 anni

Roma, (askanews) - Accordo tra Open Fiber e Acea per portare la fibra ottica nella Capitale. Le due società dopo il memorandum di agosto rendono operativo il progetto di connettere in banda ultralarga Roma a cominciare già dai primi mesi del 2018. Un'operazione da 375 milioni di euro, di cui 350 in quota Open Fiber, per connettere 1,2 milioni di unità abitative in cinque anni. A firmare l'accordo ...