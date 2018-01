Spazio, l'India ha lanciato il razzo Pslv con 31 satelliti

Sriharikota, India (askanews) - L'India ha lanciato con successo il razzo Pslv-C40 (Polar Satellite Launch Vehicle) che ha messo in orbita il suo centesimo satellite, il CartoSat-2F, con compiti di rilevamento di immagini ad alta definizione per operazioni di cartografia. Il vettore indiano, in tutto, ha messo in orbita 31 satelliti: 3 sono indiani, gli altri appartengono a Paesi diversi, tra cui Francia, Stati Uniti e Canada.

"Siamo estremamente lieti - ha detto il presidente dell'Isro, l'Organizzazione di ricerca spaziale dell'India, Kiran Kumar- di offrire questo dono del nuovo anno al Paese con i satelliti CartoSat-2".

Il lancio, ha fatto sapere la Isro, è stato effettuato alle 9.29 ora locale (le 4.59 in Italia), da una piattaforma della base di Sriharikota, nello stato Sud-orientale dell'Andhra Pradesh.