Climbing sul Duomo Firenze, immagini spettacolari degli alpinisti

Caso scontrini: Ignazio Marino condannato a 2 anni in appello

Roma (askanews) - Responsabile dei reati ascritti. L'ex sindaco di Roma Ignazio Marino è stato condannato in appello a 2 anni di reclusione in relazione al caso cene-scontrini. In primo grado l'ex primo cittadino della Capitale era stato assolto. I reati contestatigli sono peculato e falso. Nel giudizio il Comune di Roma si è costituito parte civile. La camera di consiglio dei giudici della terza ...