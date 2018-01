Pitti Uomo, Herno lancia il piumino waterproof unico al mondo

Firenze, (askanews) - "Per la prima volta al mondo è stato fatto un piumino completamente waterproof. Questo vuol dire che può resistere come si può vedere dalla prova fatta sotto la doccia. E' un capo completamente breathable ma nello stesso tempo con all'interno una piuma iniettata, per cui un procedimento nuovo, con un tessuto messo a punto con Goretex che rende il piumino per la prima volta un impermeabile perfetto". A spiegarlo è Claudio Marenzi Ad di Herno, durante Pitti Uomo a Firenze.

"Questa è la seconda edizione di Untitled - dice - una capsule collection che noi dedichiamo ai giovani. Tra i vincitori del concorso 'Who is on next' che si tiene durante l'anno e che ha il suo apice e premio a giugno durante l'edizione di Pitti, sono due ragazzi di Milano, tant'è vero che la linea si chiama Milano140 ed è questa collaborazione con questi giovani stilisti che hanno reinterpretato l'archivio di Herno. I capi si ispirano tutti a capi storici della Herno tra gli Sessanta e Settanta. Sono stati interpretati soprattutto nei tessuti e nel processo produttivo, con tecnologie moderne come la termosaldatura, però i capi sono molto innovativi".

"Poi un po' di sana tradizione. Noi - conclude - siamo l'azienda storicamente più affermata per quanto riguarda la lavorazione del double e qui c è un esempio di un nostro capo estremamente leggero e caldo".