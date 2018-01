Fitto: siamo movimento politico, non somma sigle, puntiamo al 6%

Roma, (askanews) - "Nasce un movimento politico, non nasce una sommatoria di sigle, nasce sulla base di un lavoro serio per riequilibrare l'interno del centrodestra, le diverse posizioni: ci sono milioni di elettori che guardano con attenzione al centrodestra ma che magari nelle attuali forze politiche non trovano il riferimento per poter esprimere il loro consenso". Lo ha detto il presidente di Noi con l'Italia, Raffaele Fitto, a margine della presentazione del simbolo della quarta gamba del centrodestra.

"Noi - ha aggiunto - vogliamo esprimere questo e siamo convinti di poter dare un contributo qualitativo importante in termini di responsabilità e serietà, vogliamo parlare alla testa e non alla pancia, ma anche in termini di quantità. I sondaggi dei giorni scorsi ci danno già intorno al 3% e non siamo neanche partiti. Il nostro obiettivo chiaro è il 6% e lo faremo".