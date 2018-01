Lupi: tutti nel centrodestra sanno che serve Noi con Italia

Roma, (askanews) - Noi con l'Italia nasce da "un'idea della politica moderata, seria ed equilibrata: se Salvini legittimamente dice che bisogna togliere i vaccini obbligatori tu hai la capacità e la forza di dirgli di mettere al centro la persona e che la salute è la prima cosa da tutelare quindi l'obbligo rimane. Questo è in contraddizione con lo stare in coalizione? Assolutamente no, perché una coalizione capace di prendere il 51% ha la capacità di fare sintesi". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Noi con l'Italia Maurizio Lupi a margine della conferenza stampa di presentazione del simbolo. "Il dato più importante - ha aggiunto - è la nascita di questo partito che tutti i partiti della coalizione hanno accettato e riconosciuto che c'è bisogno di Noi con l'Italia".