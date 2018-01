Cisgiordania, Israele approva costruzione di 1.100 nuovi alloggi

Gerusalemme (askanews) - Le autorità israeliane hanno approvato oggi la costruzione di oltre 1.100 nuovi alloggi in Cisgiordania: lo ha reso noto l'organizzazione non governativa Peace Now.

Il via libera è arrivato ieri da parte di una Commissione del ministero della Difesa che sovrintende alla costruzione degli insediamenti.

Hanno già ottenuto l'approvazione finale 352 alloggi, mentre altri sono in una fase iniziale del processo, ha fatto sapere Peace Now.

La colonizzazione, vale a dire la costruzione di abitazioni civili in territori palestinesi occupati o annessi da Israele dal 1967, è considerata dalla comunità internazionale illegale e un ostacolo grave alla ricerca della pace con i palestinesi.

Peace Now ha precisato che 6.742 progetti di costruzione di alloggi sono stati approvati nelle colonie l'anno scorso, ossia la cifra più elevata dal 2013. Nel 2016, ne erano stati approvati 2.629.