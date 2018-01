Blauer a Pitti Uomo 2018: piace il piumino con piume riciclate

Firenze, (askanews) - "Il piumino detta ancora legge quest'anno, un po' per la sua praticità, comodità, abbastanza insostituibile. In alternativa possono esserci i vari parka, i vari bomber, la lana; parlano tutti di lana, poi alla fine per praticità se ne vende anche poca, ma comunque in generale il mondo dello sportswear sta andando abbastanza bene": ad affermarlo è Enzo Fusco, presidente di Blauer, intervistato da askanews a Pitti Uomo 2018.

"Cerchiamo di essere più ecologici possibile, abbiamo iniziato con questa piuma riciclata, che devo dire ha trovato sicuramente molta simpatia verso i clienti e quindi tenteremo di portare avanti questa storia ecologica e di recycle anche per il futuro anche su altri materiali", ha aggiunto.

"Abbiamo superato in Italia i 18 anni, già una bella garanzia, il marchio esiste dal 1960, quindi direi che è una storia vera, quello che stiamo facendo, che per noi è importante, abbiamo consolidato l'Europa, compresa la Russia, e dovremmo aprire a breve una struttura in America e in Asia, Giappone e Cina, con dei partner, perché è l'unico sistema per entrare in questi mercati".