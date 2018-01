Il messaggio del Papa a cileni e peruviani: arrivo presto da voi

Città del Vaticano, (askanews) - Papa Francesco ha inviato un messaggio di "pace e speranza" ai popoli di Perù e Cile in vista del viaggio di quattro giorni nei due paesi latino americani che inizierà il 15 gennaio.

"Fratelli e sorelle di Cile e Perù. Mentre si avvicina il mio viaggio in queste terre vi saluto affettuosamente. Vengo da voi come pellegrino dell'allegria del Vangelo, per condividere con tutti la pace del Signore e confermarvi nella stessa speranza. Pace e speranza, condivisa da tutti", ha affermato Bergoglio.

"Voglio essere partecipe della vostra allegria, della tristezza, delle vostre difficoltà e speranze e dirvi che non siete soli, che il Papa è con voi", ha aggiunto.

"A presto e per favore, non vi dimenticate di pregare per me. A presto!", ha concluso.