Usa, sospeso il blocco del programma che tutela i 'Dreamer'

Italia al Ces: smartphone diventa puntatore laser per videogame

Las Vegas (askanews) - Un videogioco per smartphone scaricabile con app che sfrutta la realtà virtuale e il telefono facendolo diventare un puntatore laser: si chiama father.io ed è stato inventato da Proxy 42, startup basata a Torino che fa parte della missione italiana al Ces 2018, il consumer electronic show di Las Vegas. L'idea, come spiega Nicola Conte, è di far incontrare Call of duty con ...