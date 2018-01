Apre Ces 2018, Shapiro (Cta): innovazione cambia mondo in meglio

Las Vegas (askanews) - Intelligenza artificiale, Internet delle cose, auto che si guidano da sole, 5G e sullo sfondo l'obiettivo ambizioso di cambiare il meglio la vita delle persone grazie alla tecnologia. Di tutto questo, e non solo, si parla al Ces 2018, il Consumer electronic show di Las Vegas, la fiera della tecnologia organizzata dalla Cta, la Consumer technology association, che si chiude il 12 gennaio. I big della tecnologia si incontrano qui per l'evento, che è stato aperto dal Keynote del presidente e Ceo della Cta, Gary Shapiro, seguito da quello del numero 1 di Ford Jim Hackett che ha parlato delle soluzioni per la mobilità verso il futuro delle Smart cities.

Proprio le città sono al centro di questa edizione, e alle Smart cities è dedicata una sezione della fiera, così come allo sport, per la prima volta debutta poi la sezione Design and source. "La promessa del Ces è di mostrare le innovazioni di oggi che ispirano quelli di domani e business leaders di tutte le industrie per fare del mondo un posto migliore" ha detto Karen Chupta della Cta nel Keynote di apertura.

Shapiro ha fatto una carrellata delle novità tecnologiche che permettono di cambiare la vita delle persone, o di salvarla come nel caso delle applicazioni mediche, e ma sottolineato il grande impatto del settore, che pesa per il 17 percento delle esportazioni degli Stati Uniti, nel creare posti di lavoro, ma anche la grande responsabilità nel proteggere i dati e nell'assicurare la privacy degli utenti oltre che di aprire questo mondo ancora di più alle minoranze e alle donne.