Benin, festa in spiaggia per mettere in mare le baby tartarughe

Gb, i ministri a Downing Street. Pronto il rimpasto di governo

Londra (askanews) - Nuova linfa. Prova a darla Theresa May al governo britannico, nell'anno cruciale per la Brexit, con un rimpasto ministeriale. I ministri e i responsabili del governo sono stati convocati al 10 di Downing Street da May per un colloquio in vista del rimpasto. Il segretario del Foreign Office Boris Johnson, il ministro per la Brexit David Davis e il Cancelliere dello Scacchiere ...