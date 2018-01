Gb, i ministri a Downing Street. Pronto il rimpasto di governo

Londra (askanews) - Nuova linfa. Prova a darla Theresa May al governo britannico, nell'anno cruciale per la Brexit, con un rimpasto ministeriale. I ministri e i responsabili del governo sono stati convocati al 10 di Downing Street da May per un colloquio in vista del rimpasto. Il segretario del Foreign Office Boris Johnson, il ministro per la Brexit David Davis e il Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond hanno tutti conservato il loro incarico, ma molti altri dovrebbero fare i bagagli nel rimpasto innescato lo scorso mese dal 'siluramento' del vice della May Damian Green.

Nelle immagini, l'arrivo al 10 di Downing Street di diversi ministri. Nell'ordine, per primo Boris Johnson, poi il ministro della Giustizia David Lidington, che assumerà il ruolo di Damian Green, ma senza il titolo che lo renderebbe un vero e proprio "vice"; il ministro degli Interni Amber Rudd, il ministro degli Enti Locali Sajid Javid, il ministro della Salute Jeremy Hunt, il ministro del Commercio e dell'Industria Greg Clark.