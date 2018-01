Usa, incendio alla Trump Tower di New York: due feriti

New York (askanews) - Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, nell'incendio divampato nella Trump Tower di New York. Si tratterebbe di un vigile del fuoco e di un civile. Oltre 80 vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire, intorno alle 7:20, per spegnere un piccolo incendio sul tetto del grattacielo. A Manhattan il fumo era visibile da diversi isolati di distanza. La situazione, ora, è sotto controllo. Il presidente statunitense, Donald Trump, non si trovava nel grattacielo. A provocare le fiamme, un cortocircuito nel sistema di climatizzazione. La Trump Tower si trova tra la Fifth Avenue e la 56ma strada.