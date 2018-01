Cina, Xi Jinping accoglie Macron a Pechino

Germania, Merkel canta con i piccoli Cantori della Stella

Berlino (askanews) - La Merkel e i cantori della stella insieme per cantare le tradizioni del Natale. Nelle zone cattoliche della Germania per l'epifanian molti bambini si vestono come i Re Magi e vanno di casa in casa, con una grande stella su un bastone, cantando brani natalizi. Lo stesso è accaduto alla sede della cancelleria tedesca a Berlino, dove Angela Merkel ha cantato insieme agli ...