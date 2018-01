Spagna, esercito in aiuto degli automobilisti bloccati da neve

Segovia (askanews) - Intrappolati in macchina al gelo per molte ore, è l'incubo vissuto da migliaia di spagnoli nel weekend dell'epifania. L'autostrada AP-6, che attraversa Segovia nel centro della Spagna, è rimasta bloccata per 18 ore a causa di una tempesta di neve che ha intrappolato per tutta la notte migliaia di auto.

In soccorso degli automobilisti bloccati nella neve è intervenuto l'esercito, più di 250 militari hanno aiutato le forze locali e i vigili del fuoco a rimuovere i veicoli dalla strada.

La tempesta di neve, secondo le previsioni di Aemet, continuerà ad interessare ancora per alcuni giorni buona parte della Spagna, soprattutto ci saranno intense nevicate in vaste aree dell'interno della penisola settentrionale e centrale.