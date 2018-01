In Francia obbligatori 11 vaccini per entrare a scuola

Parigi, (askanews) - Vaccini obbligatori anche in Francia, anzi, Oltralpe adesso sono 11 le inizioni obbligatorie per l'ingresso negli asili e a scuola. La riforma già votata dal parlamento è entrata in vigore il primo gennaio ed è stata illustrata dalla ministra della Salute francese, Agnes Buzyn: "Ho deciso di estendere l'obbligo vaccinale passando dai tre vaccini obbligatori polio, difterite e tetano a un totale di undici".

Tra i vaccini obbligatori - gli stessi validi in Italia - anche pertosse, morbillo, parotite, rosolia e epatite B. I controlli inizieranno dal prossimo giugno, per lasciare il tempo alle famiglie di provvedere alle vaccinazioni. Non sono però previste ammende o sanzioni.

"L'obbiettivo" spiega la ministra, "è aumentare la fiducia, informare, per questo abbiamo rinunciato alle sanzioni. Vogliamo rassicurare non punire. Ma è chiaro che i bambini non vaccinati non entreranno né all'asilo né a scuola. E' una tutela che abbiamo l'obbligo di fornire a tutti i bambini, in particolare a quelli che non possono essere vaccinati, quelli malati, quelli immunodepressi".

Come in Italia la riforma ha sollevato molti dibattiti, contestata da chi non ha fiducia nei vaccini. Nel nostro paese dal giugno 2017, sono obbligatori 10 vaccini, altri 4 sono fortemente raccomandati. Con la Francia le vaccinazioni diventano obbligatorie in 15 Paesi dell Unione Europea. Regno Unito e Austria hanno introdotto l obbligo di un certificato per l'iscrizione a scuola, la Germania ha pure fissato una sanzione di 2.500 euro.