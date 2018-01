Dopo vent'anni l'orologio del debito a Berlino va indietro

Macron: "impossibili" progressi su adesione di Turchia all'Ue

Parigi, (askanews) - I recenti sviluppi in Turchia implicano che "non ci sono progressi possibili" in termini di adesione all'Unione europea: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron dopo l'incontro all'Eliseo con il collega turco Recep Tayyip Erdogan. Macron, parlando accanto a Erdogan, ha detto che "le democrazie devono rispettare appieno lo stato di diritto", in allusione ...