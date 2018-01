L'ex giallorosso Salah eletto Pallone d'oro dell'Africa

Esce in anticipo il libro scottante che fa infuriare Donald Trump

Washington, (askanews) - La Casa Bianca non è riuscita nonostante i suoi sforzi a bloccare la pubblicazione di Fire and Fury, il libro di Michael Wolff sul primo anno di Donald Trump che sta creando seri problemi al presidente. Anzi, l'uscita in libreria prevista per il 9 gennaio sarà anticipata. Ma i brani scottanti circolano già da giorni. Ci sono rivelazioni politiche sui rapporti con la ...