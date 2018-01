Altro

'Games of Thrones', ultima stagione nel 2019

L’ottava e ultima stagione della serie fantasy 'Game of Thrones' uscirà nel 2019. Lo ha rivelato HBO, il network americano che produce la serie di grande successo in Italia e nel mondo. Non c’è ancora un mese di uscita, David Benioff e D.B. Weiss, David Nutter e Miguel Sapochnik saranno i registi dell'ottava stagione. Saranno 6 episodi e le riprese sono cominciate da poco. Molto probabilmente ...