Altro

Borse europee in rialzo con WS, corre la galassia Agnelli

Milano mette a segno un rialzo del 2,77%. In progresso Parigi +1,55%, Francoforte +1,46% e Londra +0,32%. In spolvero la galassia Agnelli: Fca segna +8,36% nonostante i dati delle vendite negli Stati Uniti a dicembre, inferiori alle aspettative. Acquisti anche su Exor +6,86% e su Ferrari +4,17%. In luce il settore finanziario con Ubi Banca +4,97%, bene Finecobank e Unicredit. Unico titolo in ...